Глава МИД Чехии сообщил, что венгры и словаки поддержат выделение Киеву €90 млрд МИД Чехии: венгры и словаки подтвердили, что поддержат выделение Киеву €90 млрд

Москва21 апр Вести.Венгры и словаки подтвердили, что поддержат выделение суммы в размере 90 миллиардов евро для Украины и новые санкции против России, сообщил глава чешского МИД Петр Мацинка.

При этом он указал, что условием соответствующего решения венгерской и словацкой сторон будет восстановление поставок под нефтепроводу "Дружба".

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщала, что 21 апреля Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит вопрос о разблокировании кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро и 20-м пакете санкций против РФ.

Как заявлял французский депутат Европарламента Тьерри Мариани, Владимир Зеленский отдаст часть предоставленного Украине Евросоюзом кредита напрямую своим приближенным.