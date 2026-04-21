Москва21 апрВести.Венгры и словаки подтвердили, что поддержат выделение суммы в размере 90 миллиардов евро для Украины и новые санкции против России, сообщил глава чешского МИД Петр Мацинка.
При этом он указал, что условием соответствующего решения венгерской и словацкой сторон будет восстановление поставок под нефтепроводу "Дружба".
Венгры и словаки сегодня подтвердили, что если будут восстановлены поставки нефти по нефтепроводу "Дружба", то они поддержат выделение кредита для Киева и санкции против Россиисказал Мацинка, слова которого приводит ТАСС
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщала, что 21 апреля Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит вопрос о разблокировании кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро и 20-м пакете санкций против РФ.
