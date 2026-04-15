Названы возможные сроки одобрения ЕС 20 пакета санкций против РФ и кредита Киеву "Известия": в мае ЕС может одобрить кредит Украине и новые санкции против РФ

Москва15 апр Вести.Европейский союз планирует в мае одобрить очередной, 20-й по счету санкционный пакет в отношении России, а также выделить Украине кредит на сумму 90 миллиардов евро.

Об этом газете "Известия" сообщил евродепутат от Чехии Томаш Здеховски.

По его оценке, утверждение этих мер возможно уже в конце весны, хотя "это довольно амбициозно".

Для этого Евросоюзу необходимо получить четкие сигналы от Венгрии и завершить стандартные процедуры переговоров между всеми странами — участницами, продолжил собеседник агентства.

Победа Петера Мадьяра в Венгрии устраняет одно из ключевых политических препятствий внутри ЕС, что может ускорить обсуждение как 20-го пакета санкций, так и дальнейшей финансовой поддержки Украины. Однако это не произойдет автоматически — все зависит от того, насколько быстро новое правительство Венгрии вступит в должность и прояснит свою позицию отметил Здеховски

14 апреля газета Financial Times также писала, что руководство Евросоюза ожидает от потенциального премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра разблокировки кредита для Украины и одобрения новых антироссийских ограничений.

Ранее стало известно, что венгерский политик выступает против ускоренного вступления Украины в Евросоюз.