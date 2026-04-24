Москва24 апр Вести.Утверждение 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюзом (ЕС) является четким сигналом Москве. Такое мнение выразил глава Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.

Он подчеркнул, что поддерживает выделение Евросоюзом кредита Киеву, что, по его словам, является мощным сигналом ЕС и дальше поддерживать Украину.

Достигнутое соглашение по 20-му пакету санкций также является четким сигналом для России написал Макрон

Кроме того, Макрон отметил, что Европа "держит свое слово" и "будет стоять твердо".

23 апреля страны Европейского союза утвердили 20-й пакет ограничительных мер в отношении России. Также Евросовет завершил процедуру согласования кредита для киевского режима. Сумма составит 90 миллиардов евро. На данный момент ЕС ведет разработку 21-го пакета антироссийских санкций.