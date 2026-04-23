Москва23 апрВести.Евросоюз выделил помощь Киеву, предоставив кредит на сумму 90 миллиардов евро. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский.
По его словам, пакет помощи рассчитан на два года.
Сегодня важный день для нашей защиты и для наших отношений с Евросоюзом. Разблокирован европейский пакет поддержки для Украины – это 90 миллиардов евро на два годанаписал Зеленский в своем Telegram-канале
Украина ожидает первый транш уже в мае-июне этого года. Средства пойдут на производство и закупку оружия.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Вашингтон не забывать об Украине на фоне обострения на Ближнем Востоке.