CNN: Зеленский обратился к США с призывом не забывать об Украине из-за Ирана

Москва23 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Вашингтон не забывать об Украине на фоне обострения на Ближнем Востоке. Об этом пишет CNN.

По словам Зеленского, США должны прилагать усилия по урегулированию двух конфликтов одновременно.

По словам Зеленского, он понимает, что Штаты поглощены войной с Ираном, но нельзя бросать Украину, где продолжаются бои следует из публикации

Ранее глава киевского режима заявил, что Украина рискует недополучить некоторые критически важные виды вооружений из-за войны в Иране.