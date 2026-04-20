Зеленский заявил, что нельзя надеяться на Трампа в долгосрочной перспективе Зеленский: Трамп не может быть гарантом мира

Москва20 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский задался вопросом, что будет делать Украина, когда Дональд Трамп покинет Белый дом. Своими опасениями он поделился в интервью украинским СМИ.

Например, США говорят - президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что мы будем делать потом? сказал он

Также он призвал "не делать сенсацию" из ранее анонсированного, но пока не состоявшегося визита спецпосланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

Зеленский подчеркнул, что не планирует выводить войска из Донецкой области. "Они хотят, чтобы мы ушли из Луганской и Донецкой областей. Ну, безусловно, стратегически для нас это проигрыш, стратегически для Вооруженных Сил это проигрыш", - сказал он.

Ранее Зеленский выступил с критикой решения США временно отменить санкции в отношении российской нефти на танкерах.