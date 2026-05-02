Москва2 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский оставил попытки добиться поддержки президента США Дональда Трампа и меняет стратегию. Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что на Украине доверие к властям США резко упало, а сам Зеленский стал осторожнее относиться к Вашингтону.

Даже Зеленский, который в течение последнего года настойчиво добивался поддержки Трампа, похоже, отходит от попыток убедить США оставаться вовлеченными в конфликт и вместо этого разрабатывает стратегию действий без их участия говорится в материале

Ранее глава киевского режима рассказал, что Соединенные Штаты стали уделять Украине меньше внимания из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Между тем сам Трамп заявил, что иранский и украинский конфликты могут завершиться в одни сроки.