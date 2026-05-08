Москва8 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский надеется пересидеть президента США Дональда Трампа. Такое предположение высказал ИС "Вести" главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

По его словам, Зеленский прошел разные фазы.

Он, так сказать, человек, который по-всякому пытается заходить в двери, куда его не пускают. И сейчас он пришел, видимо, к точке зрения, что не переманивать внимание Трампа нужно, а как раз показать, что у Трампа проблемы. Трамп не может справиться с тем, что он сам затеял, но это никак не влияет, Украина по-прежнему могучая, стоит стеной и продолжает борьбу. Возможно, он надеется Трампа, что называется, "пересидеть". То есть вот, допустим, дотянут до выборов, после выборов промежуточных Трамп ослабнет, ему будет еще менее сподручно этим заниматься. Переговорный процесс окончательно затухнет