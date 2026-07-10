Лукьянов: Трамп не считает Зеленского ни в какой степени ровней себе

"Актив Трампа": Лукьянов объяснил, как президент США воспринимает Зеленского Лукьянов: Трамп не считает Зеленского ни в какой степени ровней себе

Москва10 июл Вести.Президент США Дональд Трамп не считает главу киевского режима Владимира Зеленского ни в какой степени ровней себе, у них нет контакта между собой, заявил председатель Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Трамп не считает Зеленского ни в какой степени ровней себе. Для него это такой неприятный [человек], то есть явно у него нет с ним контакта на психологическом уровне. Довольно хитрый, управленец, в некотором смысле актива, который принадлежит Трампу. Он неслучайно постоянно говорит, что мы вообще сколько вам дали денег, вы вообще нам должны по гроб жизни отметил Лукьянов

Политолог добавил, что Трамп, как настоящий предприниматель, оценивает эффективность вложенных сил и средств. И для США уверенная победа России – недопустимая опция.

Это большая, крупная, убедительная победа России. Этого не хочет никто: ни Трамп, ни [госсекретарь США Марко] Рубио, ни [вице-президент США Джей Ди] Вэнс, ни Европа – никто. Все остальное, где там конкретно пройдет линия, я думаю, что их просто не волнует. Надо одержать победу в войне. Другого рецепта нет заключил Лукьянов

8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Позже эксперт по языку жестов объяснила, что Зеленский во время диалога с Трампом выглядел напуганным, что указывало на слабость его позиции, тогда как глава Белого дома был уверенным и контролировал ситуацию.