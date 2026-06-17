В Швейцарии указали на холодные отношения Трампа и Зеленского на саммите G7 Schweiz heute: Трамп проигнорировал Зеленского на саммите G7

Москва17 июн Вести.Президент США Дональд Трамп демонстративно проигнорировал главу киевского режима Владимира Зеленского во время саммита "Большой семерки" во французском Эвиан-ле-Бене. Об этом сообщает швейцарский портал Schweiz heute.

Издание обратило внимание на эпизод во время общения участников мероприятия и отметило, что поведение американского лидера выделялось на фоне общей атмосферы встречи.

Трамп даже не потрудился поздороваться с Зеленским. Это было невозможно не заметить сказано в тексте

По данным портала, общение лидеров стран проходило в непринужденной обстановке и сопровождалось дружескими приветствиями, однако между Трампом и Зеленским, как утверждается в публикации, такой контакт отсутствовал. Кроме того, глава Белого дома, пишет портал, вел себя "холодно" с украинцем.

При этом ранее стало известно о встрече Зеленского и Трампа на саммите G7. По словам американского лидера, их разговор был "очень хорошим".