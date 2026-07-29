Журналист объяснил, почему Зеленский провел встречу с Трампом без СМИ Христофору: Зеленский встретился с Трампом без СМИ из-за страха скандала

Москва29 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом без камер и участия СМИ, поскольку боялся повторения инцидента со скандалом в Овальном кабинете. Такое предположение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Христофору уверен, что Зеленский крайне чувствителен к критике со стороны Трампа, поэтому приложил все усилия, чтобы их не сняли на видео.

Мы знаем, что произошло в прошлый раз, когда они встречались в Овальном кабинете, и это было открыто для СМИ. В прошлый раз все пошло совсем не так, как планировалось, и на встрече присутствовали журналисты. Поэтому сейчас встречу перенесли в закрытый режим объяснил журналист

По его словам, на этот раз все прошло в закрытом формате, поскольку "кому-то надо было прикрыть возможный позор".

Встреча главы киевского режима и американского лидера прошла 28 июля в Белом доме. Сообщалось, что Зеленского завели в Западное крыло здания с бокового входа, а не со стороны парадного подъезда.