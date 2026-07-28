Москва28 июлВести.Американский лидер Дональд Трамп не встретил главу киевского режима Владимира Зеленского по прибытии в США. На это обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз.
По его мнению, встреча Зеленского с Трампом обещает быть "интересной".
Он уже его игнорирует. Нас ждут интересные события, ребятанаписал журналист в социальной сети X
Ранее сообщалось, что переговоры Трампа и Зеленского состоятся 28 июля в 16:30 по московскому времени. Встреча запланирована в Овальном кабинете. Она пройдет в закрытом для прессы режиме.