Москва28 июл Вести.Американский лидер Дональд Трамп не встретил главу киевского режима Владимира Зеленского по прибытии в США. На это обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз.

По его мнению, встреча Зеленского с Трампом обещает быть "интересной".

Он уже его игнорирует. Нас ждут интересные события, ребята написал журналист в социальной сети X

Ранее сообщалось, что переговоры Трампа и Зеленского состоятся 28 июля в 16:30 по московскому времени. Встреча запланирована в Овальном кабинете. Она пройдет в закрытом для прессы режиме.