Зеленский посетит США 28 июля и встретится с Трампом Украинские СМИ анонсировали встречу Зеленского и Трампа в США 28 июля

Москва24 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский проведет встречу с американским президентом Дональдом Трампом во время поездки в Соединенные Штаты на следующей неделе. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает украинское издание "Общественное".

Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в Америку на следующей неделе. Визит Владимира Зеленского в США запланирован на 28 июля. В рамках поездки президент Украины посетит похороны сенатора Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов - прим. ред.) и непосредственно встретится с президентом Дональдом Трампом говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ссылаясь на собственные источники, заявлял, что Зеленский отправится в США на этой неделе. По его словам, визит продлится почти неделю.