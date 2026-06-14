Зеленский заявил, что договорился о встрече с Трампом на саммите G7

Зеленский встретится с Трампом на саммите G7 Зеленский заявил, что договорился о встрече с Трампом на саммите G7

Москва14 июн Вести.Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом на саммите "Большой семерки", который пройдет во Франции 15-17 июня. Об этом глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале по итогам телефонного разговора с американским лидером.

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Трамп и Зеленский провели телефонные переговоры 14 июня. Глава киевского режима поздравил американского лидера с 80-летием. Как сообщали украинские СМИ, в ходе беседы стороны также обсудили ряд вопросов, включая дальнейший ход переговоров по украинскому урегулированию.

Саммит "Большой семерки" пройдет во Франции с 15 по 17 июня. Ранее AFP писало, что Трамп и Зеленский примут участие в рабочей встрече с лидерами G7 во вторник. При этом позже агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что американский лидер не намерен проводить двустороннюю встречу с главой киевского режима на саммите.