Москва4 июлВести.Президент США Дональд Трамп 4 июля провел телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на источники.
По его данным, Зеленский поздравил Трампа с 250-й годовщиной независимости США.
Зеленский разговаривал с президентом Трампомнаписал Равид в X
Ранее швейцарский портал Schweiz heute указал на холодные отношения Трампа и Зеленского на саммите G7. В частности, Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского во время саммита "Большой семерки" во французском Эвиан-ле-Бене.