Трамп поговорил с Зеленским по телефону Axios: Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

Москва4 июл Вести.Президент США Дональд Трамп 4 июля провел телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на источники.

По его данным, Зеленский поздравил Трампа с 250-й годовщиной независимости США.

Зеленский разговаривал с президентом Трампом написал Равид в X

Ранее швейцарский портал Schweiz heute указал на холодные отношения Трампа и Зеленского на саммите G7. В частности, Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского во время саммита "Большой семерки" во французском Эвиан-ле-Бене.