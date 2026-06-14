Украинские СМИ сообщили о телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Трамп и Зеленский провели телефонные переговоры Украинские СМИ сообщили о телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Москва14 июн Вести.Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным местных изданий, Зеленский поздравил американского лидера с днем рождения – 14 июня 2026 года ему исполнилось 80 лет.

В ходе беседы стороны также обсудили ряд вопросов, включая дальнейший ход переговоров по украинскому урегулированию.

Информацию подтвердил советник главы киевского режима Дмитрий Литвин. По его словам, беседа длилась около 30-35 минут и была "содержательной".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Трамп не намерен проводить двустороннюю встречу с Зеленским на саммите G7 в Париже, который состоится с 15 по 17 июня.