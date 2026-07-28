Белый дом подтвердил встречу Трампа и Зеленского в 16:30 мск 28 июля

Переговоры Трампа и Зеленского состоятся в 16:30 мск 28 июля Белый дом подтвердил встречу Трампа и Зеленского в 16:30 мск 28 июля

Москва28 июл Вести.Президент США Дональд Трамп 28 июля в 16:30 по московскому времени проведет встречу с Владимиром Зеленским. Об этом свидетельствует официальный график американской администрации.

Согласно расписанию, встреча состоится в Овальном кабинете и пройдет в закрытом от прессы режиме. Ключевой темой дискуссии станут вопросы, связанные с процессом урегулирования конфликта на Украине.

Спустя полтора часа, в 18:00 по московскому времени, глава Белого дома примет в Овальном кабинете премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Этот диалог также пройдет без участия представителей СМИ.

Иные детали повестки дня предстоящих встреч в Белом доме на данный момент не уточняются.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что Зеленский отправится в США на этой неделе. По его словам, визит продлится почти неделю.