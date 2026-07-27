Москва27 июлВести.США полагают, что наступило время для разрешения украинского кризиса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление чиновника из администрации Белого дома.
Вопрос урегулирования конфликта на Украине и возможные переговоры между Москвой и Киевом станут одной из ключевых тем на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского.
Сейчас самое подходящее время для завершения конфликтаприводит CNN слова представителя администрации США
Сайт Newsmax сообщил о намеченной на 28 июля встрече Трампа и Зеленского. Глава киевского режима заинтересован в визите в США, однако его команда еще ожидает от Белого дома официального подтверждения графика Трампа.
О готовности Зеленского вылететь в ближайшее время в США сообщал депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Москва готова к переговорам по украинскому вопросу, но Киев не стремится к мирному урегулированию.