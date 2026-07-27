США считают, что настало время закончить конфликт на Украине

"Самое время": Белый дом высказался о шансах на завершение конфликта на Украине США считают, что настало время закончить конфликт на Украине

Москва27 июл Вести.США полагают, что наступило время для разрешения украинского кризиса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление чиновника из администрации Белого дома.

Вопрос урегулирования конфликта на Украине и возможные переговоры между Москвой и Киевом станут одной из ключевых тем на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского.

Сейчас самое подходящее время для завершения конфликта приводит CNN слова представителя администрации США

Сайт Newsmax сообщил о намеченной на 28 июля встрече Трампа и Зеленского. Глава киевского режима заинтересован в визите в США, однако его команда еще ожидает от Белого дома официального подтверждения графика Трампа.

О готовности Зеленского вылететь в ближайшее время в США сообщал депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Москва готова к переговорам по украинскому вопросу, но Киев не стремится к мирному урегулированию.