Зеленский: Киев обсуждал в США возможные форматы встреч на уровне лидеров

Москва11 мая Вести.Украинская делегация обсуждала с представителями администрации США "возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров" для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Глава киевского режима не стал вдаваться в детали о возможных встречах, ограничившись заявлением, что они касаются завершения конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским как в Москве, так и в третьей стране, но исключительно для подписания мира, а не для переговоров.