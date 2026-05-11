Москва11 маяВести.Украинская делегация обсуждала с представителями администрации США "возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров" для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Глава киевского режима не стал вдаваться в детали о возможных встречах, ограничившись заявлением, что они касаются завершения конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским как в Москве, так и в третьей стране, но исключительно для подписания мира, а не для переговоров.