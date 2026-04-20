Москва20 апрВести.Киев не отказывается от участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в соцсети X.
Он также подчеркнул, что контакты украинцев с американской стороной по этой проблематике продолжаются.
Украина не отказывается от переговоров. Мы остаемся в постоянном контакте со всеми ключевыми партнераминаписал Зеленский
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев просил Турцию рассмотреть возможность встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и американским президентом Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования украинского конфликта.
В свою очередь, турецкая сторона сообщала, что готова внести любой необходимый вклад в разрешение конфликта на Украине, в том числе через организацию встречи лидеров.