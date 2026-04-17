Москва17 апрВести.Анкара готова организовать саммит по Украине на уровне лидеров, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии открытия Анталийского дипломатического форума.
Турция готова внести любой необходимый вклад в установление мира и стабильности, включая организацию встречи на уровне лидеров, если стороны выразят готовность к диалогусказал турецкий лидер
Как ранее сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции, Эрдоган прикладывает усилия для возобновления переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. При этом в качестве наиболее удобной площадки для переговоров рассматривается Стамбул.