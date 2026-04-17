Эрдоган: Турция готова организовать саммит по Украине на уровне лидеров

Москва17 апр Вести.Анкара готова организовать саммит по Украине на уровне лидеров, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии открытия Анталийского дипломатического форума​​​.

Турция готова внести любой необходимый вклад в установление мира и стабильности, включая организацию встречи на уровне лидеров, если стороны выразят готовность к диалогу сказал турецкий лидер

Как ранее сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции, Эрдоган прикладывает усилия для возобновления переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. При этом в качестве наиболее удобной площадки для переговоров рассматривается Стамбул.