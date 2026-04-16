Москва16 апрВести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь предложил провести в Стамбуле переговоры по урегулированию на Украине, рассказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

В Турции проходит 152-я Ассамблея Межпарламентского союза. Матвиенко возглавляет российскую делегацию. В Стамбуле она встретилась с турецким лидером.

Уважаемый президент Турции предложил опять стамбульскую площадку для продолжения переговоров

заявила спикер Совфеда журналистам


Она отметила, что обсудила с Эрдоганом переговоры по Украине, и назвала позицию Турции взвешенной.

Ранее Матвиенко сообщала, что Эрдоган подтвердил свое приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Турцию с официальным визитом.