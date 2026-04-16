Москва16 апр Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свое приглашение президенту России Владимиру Путину посетить республику с официальным визитом. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с турецким лидером в апреле 2026 года.

По словам Матвиенко, Эрдоган попросил ее лично передать российскому президенту, что его "очень ждут в Турции". Это заявление подтверждает сохранение активного дипломатического диалога на высшем уровне между Москвой и Анкарой, несмотря на сложную международную обстановку. Точные сроки возможной поездки пока не называются.