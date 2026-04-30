Москва30 апрВести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и посол России в Анкаре Сергей Вершинин обсудили вопросы сотрудничества стран. Об этом сообщило российское посольство в республике.
30 апреля Вершинин вручил турецкому лидеру верительные грамоты. Эрдоган в свою очередь поздравил посла со вступлением в должность. Глава республики пожелал ему успехов в работе.
В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества, подтвержден обоюдный настрой Москвы и Анкары на укрепление взаимовыгодных отношений во имя процветания и благополучия народов России и Турцииговорится в заявлении дипведомства
20 февраля президент России Владимир Путин освободил Сергея Вершинина от должности замминистра иностранных дел РФ и назначил послом в Турции. 25 марта дипломат прибыл в Анкару.