Эрдоган и посол РФ в Турции Вершинин провели переговоры в Анкаре Эрдоган и Вершинин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Москва30 апр Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и посол России в Анкаре Сергей Вершинин обсудили вопросы сотрудничества стран. Об этом сообщило российское посольство в республике.

30 апреля Вершинин вручил турецкому лидеру верительные грамоты. Эрдоган в свою очередь поздравил посла со вступлением в должность. Глава республики пожелал ему успехов в работе.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества, подтвержден обоюдный настрой Москвы и Анкары на укрепление взаимовыгодных отношений во имя процветания и благополучия народов России и Турции говорится в заявлении дипведомства

20 февраля президент России Владимир Путин освободил Сергея Вершинина от должности замминистра иностранных дел РФ и назначил послом в Турции. 25 марта дипломат прибыл в Анкару.