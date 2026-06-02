Эрдоган обсудил по телефону с Пашиняном нормализацию отношений Турции и Армении Эрдоган и Пашинян обсудили нормализацию отношений Анкары и Еревана

Москва2 июн Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, в ходе которого лидеры обсудили нормализацию отношений между странами. Об этом сообщила канцелярия турецкого президента.

Пашинян поздравил турецкого президента с прошедшим праздником Курбан-байрам.

При этом были затронуты вопросы процесса нормализации двусторонних отношений между Турцией и Арменией, а также региональные проблемы говорится в сообщении канцелярии

Турецкий лидер, как уточняется, подчеркнул, что нормализация отношений между Анкарой и Ереваном продолжается благодаря шагам, направленным на запуск прямой торговли.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не отказывается от цели вступить в Европейский союз, несмотря на неоднозначную политику Брюсселя в отношении Анкары. Он добавил, что для турецкой стороны членство в Евросоюзе - не инструмент соперничества, а возможность усилить как саму Турцию, так и Евросоюз.