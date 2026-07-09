Пашинян назвал диалог с Мишустиным искренним и дружеским Пашинян: искренний диалог с Мишустиным привел к договоренностям

Москва9 июл Вести.Москва и Ереван достигли нескольких договоренностей. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, диалог получился открытым, искренним и дружеским.

Достигнут ряд договоренностей. Детали <...> раскрывать не буду, ожидая их реализации сказал Пашинян журналистам

Прошедший визит Пашиняна стал для него первой поездкой в Россию после парламентских выборов в Армении. В ходе встречи с Мишустиным армянский премьер заявил, что Ереван намерен и дальше развивать отношения с Москвой, а также заинтересован в участии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).