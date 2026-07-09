Пашинян заявил о достижении ряда договоренностей с Мишустиным Пашинян сообщил о договоренностях с премьер-министром России Мишустиным

Москва9 июл Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава кабмина России Михаил Мишустин достигли ряда договоренностей, сообщил армянский лидер в ходе брифинга, трансляция которого велась местными телеканалами.

Встреча премьер-министров прошла 6 июля в Екатеринбурге.

С российским коллегой состоялось открытое, искреннее, дружеское обсуждение, достигнут ряд договоренностей​​​. Детали этих договоренностей раскрывать не буду, ожидая их реализации сказал Пашинян

Для Пашиняна прошедший визит стал первой поездкой в Россию после парламентских выборов в Армении. В ходе встречи с Мишустиным армянский премьер заявил, что Ереван намерен и дальше развивать отношения с Москвой, а также заинтересован в участии в Евразийском экономическом союзе.