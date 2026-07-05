Москва5 июлВести.Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 6 июля, проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном. Встреча состоится в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
В этот день главы правительств примут участие в XVI Международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет 6-9 июля в столице Свердловской области.
Поездка в Екатеринбург станет для Пашиняна первым визитом в Россию после парламентских выборов, состоявшихся в Армении.
Ранее, 1 июля, Мишустин и Пашинян провели телефонный разговор. В ходе общения главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия.