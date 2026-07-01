Мишустин и Пашинян обсудили вопросы взаимодействия между РФ и Арменией

Мишустин и Пашинян обсудили по телефону вопросы сотрудничества России и Армении Мишустин и Пашинян обсудили вопросы взаимодействия между РФ и Арменией

Москва1 июл Вести.Глава российского правительства Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, он состоялся по инициативе армянской стороны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского кабмина.

В ходе общения главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия.

Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях говорится в сообщении

24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Армения находится на стадии выбора пути развития страны, выбирая между ЕАЭС и ЕС. Песков подчеркнул, что членство в ЕАЭС для Еревана выгоднее, поскольку обеспечивает экономический рост и стабильность.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что рассчитывает на проведение в ближайшее время контактов с президентом России Владимиром Путиным.