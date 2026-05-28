Пашинян заявил о доверительных отношениях с Путиным и Мишустиным

Москва28 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поддерживает доверительные отношения с президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

У меня сложились доверительные отношения с президентом России и с главой правительства РФ сказал Пашинян журналистам

По его словам, между Москвой и Ереваном периодически возникают вопросы, требующие дополнительных разъяснений. Он подчеркнул, что армяно-российские отношения находятся в стадии трансформации, и назвал этот процесс позитивным.

Пашинян также отметил, что Армения намерена диверсифицировать свои международные связи, не затрагивая интересы России и избегая конфронтации с Москвой.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на слова Пашиняна о планах Армении "разбогатеть".