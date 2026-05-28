Лавров: если Пашинян считает, что Армения будет богатеть — пусть обеспечит

Лавров ответил на слова Пашиняна о планах Армении "разбогатеть" Лавров: если Пашинян считает, что Армения будет богатеть — пусть обеспечит

Москва28 мая Вести.Если премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет о планах Армении "разбогатеть", то пусть это обеспечит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ИС "Вести".

На предвыборной акции в городе Гарни премьер Армении заявил, что страну не пугают высокие цены на сырье в случае ухудшения связей с Россией, так как республика планирует разбогатеть.

Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит сказал Лавров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Россия предупредила Армению о возможном расторжении соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов, если Ереван вступит в Евросоюз.