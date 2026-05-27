Политолог пояснил, может ли Пугачева остаться без дома в РФ из-за нового закона Эксперт Мухин о законе по релокантам: если суд решит, и у Пугачевой дом заберут

Москва27 мая Вести.Певица Алла Пугачева, живущая сейчас за рубежом, после принятия закона о релокантах-нарушителях может лишиться недвижимости и счетов в РФ, если будет принято соответствующее судебное решение, заявил "Комсомольской правде" политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Мухина в эфире радио "Комсомольская правда" попросили прокомментировать, может ли под новый закон попасть уехавшая из России Пугачева.

В ответ политолог заявил, что вся информация есть в пояснительной записке к документу.

Если будет судебное решение, да. Не берусь судить - я представитель гражданского общества, не правоохранитель, не работник суда сказал политолог

Он напомнил, что певица не является иностранным агентом. При этом Мухин добавил, что его самого хотели признать иноагентом из-за "определенных контрактов", но ему удалось оправдаться.

Во вторник Госдума приняла закон, предусматривающий арест имущества граждан России, находящихся за рубежом и совершивших административные правонарушения против интересов РФ. Документ вступит в силу с 1 сентября.