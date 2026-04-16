Суд вновь арестовал дом, участок и нежилое помещение Моргенштерна в Подмосковье

Москва16 апр Вести.Московский суд вновь наложил обеспечительные меры на недвижимость в России рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) в рамках рассмотрения уголовного дела о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом стало известно ТАСС.

Речь идет о доме в подмосковной деревне Леоново, земельном участке и нежилом здании в Истринском районе.

Арест наложен до конца мая 2026 года.

Просьбу об аресте недвижимости по делу Моргенштерна прокурор обосновал тем, что эти здания уже были арестованы, но к настоящему времени сроки истекли отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что Моргенштерну запросили штраф 8,25 миллиона рублей по делу о нарушении закона об иноагентах.