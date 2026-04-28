Москва28 апрВести.Защита рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) после консультации с музыкантом решила обжаловать приговор в апелляции, сообщил ТАСС его адвокат Ильдар Исламов.
Он находится в розыске и получил штраф в размере 7 миллионов рублей по уголовному делу о нарушении закона об иностранных агентах.
Приговор обжаловали. Просим его отменить и вынести новый, которым [просим] оправдатьсказал собеседник агентства
По его словам, в апелляции защита указала и на имеющиеся "нарушения УК РФ при назначении наказания".