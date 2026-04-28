Защита Моргенштерна обжаловала штраф по делу о нарушении закона об иноагентах

Адвокат иноагента Моргенштерна: защита будет настаивать на оправдании рэпера Защита Моргенштерна обжаловала штраф по делу о нарушении закона об иноагентах

Москва28 апр Вести.Защита рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) после консультации с музыкантом решила обжаловать приговор в апелляции, сообщил ТАСС его адвокат Ильдар Исламов.

Он находится в розыске и получил штраф в размере 7 миллионов рублей по уголовному делу о нарушении закона об иностранных агентах.

Приговор обжаловали. Просим его отменить и вынести новый, которым [просим] оправдать сказал собеседник агентства

По его словам, в апелляции защита указала и на имеющиеся "нарушения УК РФ при назначении наказания".