Суд в Москве увеличил штраф для рэпера Моргенштерна до 8,2 млн руб.

Рэперу Моргенштерну увеличили сумму штрафа за нарушение закона об иноагентах Суд в Москве увеличил штраф для рэпера Моргенштерна до 8,2 млн руб.

Москва15 июн Вести.Савеловский суд города Москвы ужесточил наказание для рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) в деле о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, ему увеличили сумму штрафа.

Савеловский суд Москвы ужесточил Алишеру Моргенштерну приговор, увеличив сумму штрафа до 8,2 млн рублей написано в материале

Также апелляция добавила артисту дополнительное наказание. Согласно нему, Моргенштерну в течение трех лет запрещено администрировать сайты в интернете.

Приговор вступил в законную силу.

В первой инстанции сумма штрафа составляла 7 миллионов рублей. В настоящее время рэп-исполнитель находится в розыске.