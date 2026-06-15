Москва15 июнВести.Савеловский суд города Москвы ужесточил наказание для рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) в деле о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, ему увеличили сумму штрафа.

Савеловский суд Москвы ужесточил Алишеру Моргенштерну приговор, увеличив сумму штрафа до 8,2 млн рублей

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Также апелляция добавила артисту дополнительное наказание. Согласно нему, Моргенштерну в течение трех лет запрещено администрировать сайты в интернете.

Приговор вступил в законную силу.

В первой инстанции сумма штрафа составляла 7 миллионов рублей. В настоящее время рэп-исполнитель находится в розыске.