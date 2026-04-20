Москва20 апр Вести.Рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ) заочно оштрафовали на 7 миллионов рублей, сообщает прокуратура Москвы.

Музыканта признали виновным в уклонении от обязанностей иноагента.

Моргенштерн заочно приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 7 млн рублей. На его имущество наложен арест говорится в Telegram-канале ведомства

Согласно материалам уголовного дела, рэпер распространял в социальных сетях информацию без соответствующей маркировки, при этом он дважды за год был привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение.