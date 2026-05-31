Москва31 мая Вести.Таганский районный суд Москвы оштрафовал солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Признать Котлярова Владимира Андреевича виновным в совершении административного правонарушения… в виде распространения информации с использованием СМИ или сети Интернет без указания маркировки иностранного агента и назначить ему наказание в виде административного штрафа говорится в документе

Как установил суд, с октября прошлого по январь текущего Котляров разместил в своем Telegram-канале четыре публикации без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иноагентом или касаются деятельности иноагента.

Котляров имеет статус иноагента с сентября 2023 года. В настоящее время он находится за границей.