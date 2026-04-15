Москва15 апр Вести.Рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ) через суд добился снятия запрета на въезд в Литву. Об этом сообщает литовское радио LRT со ссылкой на Высший административный суд Литвы, рассмотревший жалобу артиста.

В ноябре прошлого года Литва на 10 лет запретила въезд Алишеру Моргенштерну. Как заявлял представитель литовского департамента миграции Рокас Пукинскас, решение было принято на основании обращения МИД Литвы и дополнительной информации, что пребывание Моргенштерна может угрожать национальной безопасности.

Решение о такой угрозе со стороны того или иного лица принимается департаментом госбезопасности, но этого сделано не было, поэтому запрет объявлен некомпетентной по данному вопросу инстанцией постановил суд

Как заявил суд, решение по Моргенштерну о запрете въезда в Литву основывалось "на субъективных оценках и мнениях".