Рэпер Face не владеет имуществом или счетами в РФ, сказал его отец

У рэпера-иноагента Face не осталось имущества и счетов в России Рэпер Face не владеет имуществом или счетами в РФ, сказал его отец

Москва11 мая Вести.Иван Демин, более известный как рэпер Face (признан в РФ иностранным агентом) не располагает никаким имуществом на территории РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на показания отца музыканта, которые тот дал во время судебного заседания в Уфе.

Имущества в Российской Федерации у его сына нет. По поводу счетов сына в банках он не знает, вероятно, что нет отметили в материалах инстанции

Согласно показаниям мужчины, его сын живет в Европе, не приезжает в Россию, время от времени звонит ему с разных номеров телефона.

Рэпер был признан иностранным агентом в апреле 2022 года. После начала спецоперации на Украине он покинул Россию и продолжил выступать за границей. Во время одного из концертов в Варшаве артист принялся извиняться перед залом за свое российское гражданство.

В 2024-м его объявили в розыск судебные приставы, в том числе за неуплату штрафов за нарушения в деятельности иноагента. В марте 2026 года сообщалось, что его задолженность превысила 130 тыс. рублей.