Москва28 апрВести.Останкинский суд Москвы запретил сайты, на которых была размещена песня рэпера Face (Иван Дремин, внесен в перечень иностранных агентов). Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, интернет-ресурсы заблокировали за пропаганду самоубийства.
Размещенные материалы представляют собой пропаганду самоубийствприводит решение суда РЕН ТВ
В инстанции сообщили, что такой контент создает угрозу жизни и психическому здоровью, в том числе несовершеннолетних. Решение суда подлежит немедленному исполнению.
Другие композиции с похожим содержанием, размещенные на тех же платформах, тоже попали под запрет.
Сейчас Face живет за границей.