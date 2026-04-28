Сайты с песней рэпера Face запретили из-за пропаганды самоубийства Суд Москвы заблокировал сайты с песней рэпера Face из-за пропаганды суицида

Москва28 апр Вести.Останкинский суд Москвы запретил сайты, на которых была размещена песня рэпера Face (Иван Дремин, внесен в перечень иностранных агентов). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, интернет-ресурсы заблокировали за пропаганду самоубийства.

Размещенные материалы представляют собой пропаганду самоубийств приводит решение суда РЕН ТВ

В инстанции сообщили, что такой контент создает угрозу жизни и психическому здоровью, в том числе несовершеннолетних. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Другие композиции с похожим содержанием, размещенные на тех же платформах, тоже попали под запрет.

Сейчас Face живет за границей.