Москва12 маяВести.Суд Масквы оштрафовал рэпера Руслана Гоминова, более известного как Ганвест, на 70 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Уточняется, что, согласно заключению лингвистической экспертизы, в текстах композиций репера "Никотин" и "Бардак", размещенных на странице сообщества исполнителя в соцсети "ВКонтакте", имеется положительная оценка наркотических средств.
Суд признал Гоминова Р.В. виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 рублейотмечается в публикации
30 марта суд Москвы уже штрафовал Ганвеста на 95 тысяч рублей за распространение информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.