Суд оштрафовал рэпера Ганвеста на 70 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в песнях

Суд Москвы вынес решение по делу рэпера Ганвеста о пропаганде наркотиков Суд оштрафовал рэпера Ганвеста на 70 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в песнях

Москва12 мая Вести.Суд Масквы оштрафовал рэпера Руслана Гоминова, более известного как Ганвест, на 70 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что, согласно заключению лингвистической экспертизы, в текстах композиций репера "Никотин" и "Бардак", размещенных на странице сообщества исполнителя в соцсети "ВКонтакте", имеется положительная оценка наркотических средств.

Суд признал Гоминова Р.В. виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 рублей отмечается в публикации

30 марта суд Москвы уже штрафовал Ганвеста на 95 тысяч рублей за распространение информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.