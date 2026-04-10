Певица Анастасия Саванина оштрафована на 500 тысяч рублей по 5 делам

Москва10 апр Вести.Черемушкинский районный суд Москвы оштрафовал певицу Анастасию Саванину (псевдоним — SavannaOki) на 500 тысяч рублей по 5 делам об административном правонарушении. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Как установлено, в своем аккаунте в соцсети певица разместила фото, где она целуется с девушкой, а также посты и видео, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения (ЛГБТ – запрещенное в России экстремистское движение).

Суд назначил Саваниной А.Д. (Анастасии Дмитриевне. — Ред.) административное наказание в виде административных штрафов, общая сумма которых составила 500 000 рублей говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы

Суд 10 апреля рассмотрел пять дел об административном правонарушении по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (Пропаганда в интернете нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения).