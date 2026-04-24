С рэпера OG Buda взыскивают 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках

Москва24 апр Вести.Московский суд постановил взыскать с рэп-исполнителя OG Buda (настоящее имя - Григорий Ляхов) штраф в размере 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные материалов судебных приставов.

По данным агентства, летом 2025 года исполнителя признали виновным по статье КоАП о пропаганде наркотиков в интернете. Нарушения были найдены в клипе рэпера и четырех песнях. 31 марта 2026 года суд выдал исполнительный лист о взыскании 50 тысяч рублей штрафа "как вида наказания по делам об АП".

У рэпера в настоящее время вышло несколько альбомов. В 2022 году он был победителем рейтинга журнала Forbes "30 до 30" в категории "Музыка".