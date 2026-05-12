Эксперт выступил за госпропаганду отказа от вредных привычек среди детей Эксперт Вяльба: нужно ввести госпрограмму пропаганды отказа от вредных привычек

Москва12 мая Вести.Эксперт Лиги здоровья нации, психиатр, нарколог Юрий Вяльба в интервью ИС "Вести" предложил ввести на государственном уровне пропаганду здорового образа жизни и отказа от алкоголя, курения и наркотиков, которая начиналась бы с раннего детства.

Вяльба прокомментировал ситуацию с книжным сервисом "Литрес", который расположил ошибочные маркировки на произведения детской литературы в связи с законом о пропаганде наркотиков. По его мнению, дети и подростки даже не обращают внимания на подобные маркировки и, наоборот, формируют образ отрицательных персонажей.

На самом деле должна быть государственная программа, начиная с детского сада, с мультфильмов противоалкогольных, подбора определенных книг, противоалкогольной, противонаркотической направленности. Нужно давать постоянно информацию детям о вреде алкоголя, наркотиков. В Штатах с пятого класса начинаются отдельные уроки по этой теме отметил эксперт

24 апреля стало известно, что московский суд постановил взыскать с рэп-исполнителя OG Buda (настоящее имя - Григорий Ляхов) штраф в размере 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках. Как отмечалось, летом 2025 года исполнителя признали виновным по статье КоАП о пропаганде наркотиков в интернете. Нарушения были найдены в клипе рэпера, а также в четырех песнях.