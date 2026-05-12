Москва12 мая Вести.Член генерального совета партии "Единая Россия", военный корреспондент информационной службы "Вести" и Герой России Евгений Поддубный подверг критике практики ограничения доступа, маркировки и фактической отмены некоторых литературных, музыкальных и кинематографических работ после введения закона о запрете пропаганды наркотиков. Такие меры он назвал неоправданными и чрезмерными. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Он указал, что уже зафиксированы инциденты с удалением слов из книг, блокировкой песен и монтажом сцен в фильмах. Часто это касается произведений классики и элементов "золотого фонда" отечественной культуры.

Вступление в силу закона о запрете пропаганды наркотиков не повод запрещать все, что кому-то покажется связанным с ними в художественных произведениях заявил Поддубный

По его словам, "Единая Россия" выступает против откровенной, глупой и вредной цензуры в литературе, кинематографе и музыке.

По мнению Поддубного, подобные перегибы происходят в отдельных ведомствах и на местах, где правоприменение противоречит здравому смыслу. При этом запрет пропаганды наркотиков остается в силе, но не каждое их упоминание в искусстве можно расценивать как пропаганду.

Поддубный призвал к взвешенному подходу в этой области и предложил расширить возможности для профессиональных объединений в сфере книгоиздания, музыки и кино высказывать свою позицию.