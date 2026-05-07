Москва7 мая Вести.В "Единой России" считают чрезмерными инициативы по регулированию устоявшихся бытовых практик. Об этом заявил секретарь генерального совета партии, первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев.

Ранее в "ЕР" поступило предложение ограничить фотосъемку новорожденных.

Зачастую такие идеи депутатов воспринимаются как откровенная глупость и попытка мешать жить так, как люди привыкли. Если речь идет о безопасности жизни и здоровья, если предложение защищает людей — тогда оно полезно, а когда инициатива не обоснована, ни с кем не обсуждалась, создает сложности — она только вредна