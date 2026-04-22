В "Единой России" выступили против штрафов за нарушение средней скорости

Москва22 апр Вести.Фракция "Единая Россия" выступила против введения штрафов за нарушение средней скорости на дорогах. Об этом заявил депутат Госдумы Даниил Бессарабов.

По его словам, подобные инициативы уже предлагалось внедрить в формате эксперимента в отдельных регионах, однако они могут привести к расширению практики штрафов без четких критериев.

В очередной раз пытались под предлогом эксперимента ввести на отдельных территориях Российской Федерации такую возможность – штрафовать наших водителей за нарушение средней скорости. Эта инициатива может привести к тому, что завтра будут штрафовать на территории всей страны за нарушение средней скорости на отдельно взятом отрезке сказал Бессарабов

Депутат также указал на правовые риски. По его словам, такие меры "не имеют ничего общего с правом и справедливостью" и не соответствуют задачам регулирования дорожного движения.

Он призвал прекратить обсуждение подобных инициатив, подчеркнув, что они противоречат позиции фракции большинства и мнению граждан.

Кроме того, Бессарабов напомнил о позиции партии по поводу допустимого превышения скорости на 20 км/ч, заявив, что попытки сократить этот порог ранее не получили поддержки и в дальнейшем также не будут поддержаны.