Москва30 апр Вести.МВД России выступает категорически против снижения нештрафуемого порога превышения скорости при фиксации нарушения камерами с 20 километров в час до 2-3 километров в час, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк в мессенджере MAX.

Она напомнила, что министерство уже неоднократно выражало свою позицию по этому вопросу, и сейчас она не изменилась.

МВД России неоднократно и последовательно выступало категорически против такой инициативы. Более того, ведомство призывало к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения написала Волк

Она указала также, что ведомство настаивает на необходимости оптимизировать законодательство в области организации дорожного движения, провести ревизию автодорог, в том числе федеральных, чтобы оценить обоснованность действующих ограничений скоростного режима, а также оценить целесообразность установки автоматической фотовидеофиксации нарушений на отдельных участках.