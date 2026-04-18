Камеры на дорогах фиксируют нарушения ПДД даже при отключении сети Отсутствие интернета не мешает камерам на дорогах фиксировать нарушения ПДД

Москва18 апр Вести.В Министерстве внутренних дел России заявили, что перебои с интернетом не влияют на работу дорожных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Отсутствие доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет не влияет на возможность фиксации административных правонарушений в области дорожного движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений ПДД цитирует ТАСС пресс-центр МВД

Отмечается, что даже когда сеть недоступна, устройства продолжают вести съемку - данные сохраняются во внутренней памяти для последующей передачи.

С начала марта в Москве и ряде других регионов России фиксировались проблемы со связью и мобильным интернетом. Операторы рассылали абонентам уведомления о возможных временных ограничениях в целях безопасности. При этом оставались доступны голосовая связь, sms и сервисы из "белого списка".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что российские спецслужбы выполняют свои функции и принимают необходимые меры для предотвращения угроз. В МВД подчеркнули, что работа камер нарушений ПДД от этих ограничений не зависит.