Москва18 апрВести.В Министерстве внутренних дел России заявили, что перебои с интернетом не влияют на работу дорожных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
Отсутствие доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет не влияет на возможность фиксации административных правонарушений в области дорожного движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений ПДДцитирует ТАСС пресс-центр МВД
Отмечается, что даже когда сеть недоступна, устройства продолжают вести съемку - данные сохраняются во внутренней памяти для последующей передачи.
С начала марта в Москве и ряде других регионов России фиксировались проблемы со связью и мобильным интернетом. Операторы рассылали абонентам уведомления о возможных временных ограничениях в целях безопасности. При этом оставались доступны голосовая связь, sms и сервисы из "белого списка".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что российские спецслужбы выполняют свои функции и принимают необходимые меры для предотвращения угроз. В МВД подчеркнули, что работа камер нарушений ПДД от этих ограничений не зависит.