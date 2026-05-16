Дептранс Москвы: видеокамеры не фиксируют переход на красный свет

Москва16 мая Вести.В Департаменте транспорта Москвы отреагировали на появившуюся в ряде СМИ информацию о светофорах с видеокамерами, которые якобы фиксируют переход людьми дороги на красный свет.

Информация о фиксации нарушений со стороны пешеходов, велосипедистов или пользователей СИМ не соответствует действительности говорится в заявлении столичного Дептранса в Telegram-канале

Там пояснили, что на самом деле это светофоры с функцией видеоаналитики, позволяющие анализировать транспортные и пешеходные потоки, а также работу перекрестков.